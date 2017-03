'Sumudica mi-a spus ca vrea sa fie noul nostru antrenor!' Un club LEGENDAR e gata sa-l ia din Romania! Unde poate antrena

Sumudica si-a anuntat despartirea de Astra. A inceput deja discutiile pentru un contract in strainatate!

Presedintele lui Zamalek, Mortada Mansour, spune ca Sumudica e de acord sa vina in Egipt! Clubul din Cairo mai are insa doua nume pe lista, portughezii Jose Romao si Nelo Vingada.

"Sumudica i-a spus fiului meu, Ahmed, ca vrea sa fie viitorul nostru antrenor. Avem 3 CV-uri: Vingada, Romao si Sumudica. Vedem pe cine alegem", a spus Mansour pentru un post TV din Egipt.

Conform surselor sport.ro, Zamalek ar fi de acord chiar sa plateasca in jur de 70 000 de euro pentru a-l putea lua pe Sumudica inca de acum. Despartirea lui Sumudica se poate face acum de Astra in cazul in care campioana rateaza prezenta in play-off.

Zamalek are 12 titluri nationale, 14 campionate ale orasului Cairo, 25 de cupe ale Egiptului si 5 Ligi ale Campionilor Africii.

Dupa 18 etape, Zamalek e pe 3 in campionatul din Egipt, cu 40 de puncte, 12 sub Al Ahly. Zamalek are si doua meciuri mai putin. Jocul de vineri cu Misr Lel Makasa poate fi decisiv pentru soarta actualului antrenor, Mohamed Helmy.