Sumudica l-a dat de gol pe Alibec! Becali a aflat tot: "I-a spus: ce, mai joc eu pentru astia?!"

Becali sustine ca Alibec se da lovit si nu mai vrea sa joace pentru Steaua.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Gigi Becali spune ca Alibec i-a transmis lui Sumudica despre planurile sale, de a se da lovit in ultimele partide din 2017. Chiar si asa, Alibec are sanse sa revina in lot la ultima partida, cu Viitorul. Becali spune ca atacantul mai are o sansa in aceasta iarna, sa se pregateasca bine si sa revina in forta in retur.

"Valoric, cred ca Alibec are valoare. A demonstrat, numai ca depinde daca el o sa inteleaga ca e in al 12-lea ceas si sa faca o pregatire calumea si sa faca sacrificiu, poate sa joace 6 luni si sa plece in strainatate.

Cine mi-a spus, de ce m-ar fi mintit? De ce sa minta cineva aiurea? Mi-a spus o persoana ca a vorbit cu Sumudica, lui Sumudica i-a spus ca se da accidentat, ce, mai joc eu pentru astia? i-a spus.

Mi-e si jena sa-l intreb, ii dai 20.000 de euro pe luna si o gramada de bani la semnatura si banderola si ai facut tot pentru el si el e atat de obraznic. La obraznicii e atat de mari prefer sa nu-i mai spun nimic, ii transmit prin presa.

Mi-e si jena sa dau ochii cu el. Mi-e jena mie sa dau ochii cu el dupa obraznicia asta. Nu sunt rusinos, dar mi-e jena pentru ca l-am alintat, am tinut la el, am facut lucruri care nu se fac. I-am luat banderola lui Pintilii si i-am dat-o lui. Iar el a rapsuns la atatea lucruri bune cu rele. E indadmisibil", a spus Becali la Ora exacta.