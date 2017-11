Sumudica, gata sa socheze din nou Turcia: "Va fi un meci MARE! Inca n-am realizat nimic la Kayseri!"

Marius Sumudica se pregateste de un nou duel tare in Turcia.

Kayserispor, cu Sumudica pe banca si Silviu Lung si Sapunaru pe teren, a depasit toate asteptarile in primele 12 etape, reusind sa ajunga pe locul 4 in clasament, la egalitate cu Besiktas si la 4 puncte sub Istanbul BB si Galatasaray. In urmatoarea etapa, Kayseri o primeste pe teren propriu pe Istanbul BB.

Echipa unor fosti jucatori importanti din Premier League precum Adebayor sau Clichy merge excelent in campionat chiar daca in Europa League are probleme, fiind pe ultimul loc in grupa cu Ludogorets (adversara de maine seara), Braga si Hoffenheim. Istanbul BB a jucat in playoff-ul Ligii Campionilor de unde a fost eliminata de catre Sevilla.

Sumudica si-a laudat adversara din meciul care va avea loc luni seara: "Este una dintre cele mai bune echipe din Turcia, (antrenorul Avci) a transformat o echipa normala in una mare cu acelasi nucleu de jucatori de multi ani ajungand la punctul in care nu mai trebuie sa faca multe achizitii in perioada de transferuri. Ne vom simti foarte bine pe teren contra lor, trecem printr-o perioada buna si vom pregati acest meci cat putem de bine. Partida nu va fi usoara pentru noi, dar nici pentru adversara. Eu incerc sa construiesc o echipa de succes precum Basaksehir, cred mult in jucatorii mei si ma astept la o partida buna.



Sa fim in primele 8 clasate in primul sezon a fost obiectivul meu personal, nu mi-a spus nimeni ca trebuie sa duc echipa acolo. Am promis ca vom supravietui tuturor situatiilor dificile. Am reusit in ceea ce ne-am propus pana acum dar nu am realizat nimic momentan. Au trecut doar 12 etape. Daca pierzi 2-3 meciuri te-ai dus la vale. Daca insa castigi 2-3 meciuri..." le-a spus Sumudica celor de la Fmedya.