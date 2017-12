Sumudica, gata sa-l ia pe Alibec in Turcia: "Va garantez ca intr-un an ajunge la o echipa de top daca lucreaza cu mine!"

Marius Sumudica vrea sa profite de situatia de la Steaua si sa-l transfere pe Denis Alibec la Kayserispor.

Sumudica e convins ca detine cheia succesului pentru Denis Alibec, atacant care si-a resuscitat cariera la Astra. Acum, Sumudica vrea sa-l salveze din nou cu un transfer la Kayserispor. Becali spera sa obtina 10 milioane de euro pentru varful sau, insa evolutiile dezamagitoare din acest sezon l-au facut sa renunte la pretentiile sale.

"Mie mi-au fost de ajuns doi ani sa lucrez cu Budescu si doi ani cu Alibec si cred ca ii cunosc mai bine decat cei care au lucrat zece ani cu ei.

Budescu ramane acelasi, indiferent ce se intampla cu el. Poti sa-l trimiti si la echipa a treia pentru ca nu are niciun fel de problema, se comporta la fel. Ok, Denis greseste, nu pot sa fiu eu cel care ii ia apararea, dar fotbalul romanesc are nevoie de Denis Alibec, daca vrem sa facem ceva.

Este un jucator care poate face diferenta si rar mi-a fost dat sa vad un asemenea atacant. E adevarat ca face o sumedenie de greseli, dar daca ii dai in cap, nu il mai scoti. Maine l-as lua si eu va garantez ca daca Denis ajunge in Turcia, in jumatate de an ar ajunge la o echipa mare din Turica daca ar lucra cu mine.

Este unul dintre cele mai bune varfuri pe care le-am vazut in cariera mea de antrenor si de jucator, dar trebuie sa stii sa lucrezi cu el", a declarat Sumudica, la Digi Sport.