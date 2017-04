'Sumudica e ca o clatita. Eu n-as antrena NICIODATA Steaua. Nici pentru 1 milion $'. Ce calcul face Miriuta pentru titlu

Vasile Miriuta nici nu se gandeste sa accepte o propunere din partea Stelei, in cazul in care Becali s-ar gandi vreodata la el.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Miriuta spune ca e dinamovist si ca n-ar putea face niciodata ca Sumudica.

"Sumudica e ca o clatita, chiar el a spus asta. O data se intoarce asa, alta data altfel. Eu n-as antrena niciodata Steaua, niciodata. Daca as avea oferta de la Steaua, n-as accepta nici pentru un milion de dolari! Sunt dinamovist in sufletul meu si nu voi antrena niciodata Steaua. Acum, in meciul de luni, sper sa castige Dinamo. Nu e complicat sa luam noi titlul. Batem Craiova, Dinamo o bate pe Steaua, Viitorul o bate pe Astra si suntem toate echipele acolo in ultimele doua etape!", a spus Miriuta.