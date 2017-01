Sumudica, dus de Astra la COMISII in timpul meciului din Cipru! Caz FABULOS in Liga 1. Cat trebuie sa plateasca

Astra continua razboiul cu antrenorul ei!

Sumudica a fost convocat la Comisia de Disciplina pentru a-si afla oficial sanctiunea dupa ce a injurat Steaua in vestiar, la finalul partidei cu AS Roma.

Conform Dolce Sport, Sumudica va fi convocat in fata membrilor Comisiei pe 25 ianuarie, ziua in care are amical in Cipru cu polonezii de la Pogon.

"Meritul pentru calificarea in primavara europeana nu e al lui Sumudica, ci al echipei din Cehia care a reusit sa o incurce pe Austria Viena, in ultimul meci", mai scrie in referatul Consiliului Director al Astrei, care ii reproseaza antrenorului ei si ca si-a asumat public performantele clubului din 2016. Astra vrea sa-i dea lui Sumudica o amenda record: 40 000 de euro!

