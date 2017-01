Sumudica anunta DISPARITIA Stelei: "Se cheama ca biscuitii aia, RoStar! E grav! Cred ca nu va mai exista Steaua"

Sumudica nu crede ca Becali mai are sanse de a intoarce in instanta decizia Curtii de Apel in cazul Stelei.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Antrenorul Astrei spune ca Budescu are sanse mari sa se intoarca la Giurgiu si nu mai vede posibil un scenariu in care Becali salveaza Steaua in cazul unei decizii nefavorabile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

"De vreo 3 am mai castigat batalii... Tot ii aud ca e Budescu la Steaua si Budescu pleaca ba in China, ba ramane la noi. Daca nici acum nu pleaca, nici nu cred ca o mai face. Nici nu se numesc Steaua, o sa se numeasca Star. Imi pare rau pentru ei, pentru fotbalul romanesc, dar sa ajungi sa te numesti ca marca aia de biscuiti, RoStar, e grav. Mare lovitura pentru club e si ce a spus Piturca! E un formator de opinie, am vazut ce a declarat, ca Steaua a fost furata, e grav.

Cred ca Steaua va disparea! Din cate stiu si eu si vorbesc e foarte greu sa se intoarca acest caz. Imi pare rau pentur Becali, dar asta am auzit. Daca se decide ca Steaua sa nu joace in cupele europene, cred ca si jucatorii vor intra intr-un blocaj psihologic. E ca o echipa care intra in insolventa, practic. Nu stiu ce se intampla!", a spus Sumudica.