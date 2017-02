Sumudica a spus povestea biletelului de la 'IONUT CHIRILA'. :)) Cine i l-a pus pe parbriz

Sumudica s-a amuzat dupa episodul 'stergatoarele', de la finalul meciului cu Chiajna. :)

Un prieten stelist e cel care i-a facut gluma lui Sumudica. L-a tachinat si in timpul meciului. :)

"E un prieten de-al meu care ma tachineaza, un stelist, ma cunoaste de cand eram la Chiajna. Statea chiar in spatele meu, mi-a dat si mesaj sa-mi spuna ca e acolo. Ma tachinam cu el de cand eram acolo antrenor. Tot el a facut si glumele si cu stergatoarele. Imi spunea ca nu prind play-off-ul, s-a razbunat si mi-a pus fituica aia cu semnatura lui Ionut Chirila. A fost o gluma buna. Imi pare rau ca n-am fost spontan si am aruncat hartia, m-am pierdut in fata camerelor", a spus Sumudica la Sport.ro.