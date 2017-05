Sumudica a fost prima optiune a lui Becali: "M-am gandi toata noaptea, nu am putut!" 

Marius Sumudica a fost aproape de a semna cu Steaua!

Ramas fara Reghecampf, Gigi Becali a incercat sa-l aduca pe Sumudica la Steaua. Antrenorul Astrei a cerut timp de gandire pana astazi, iar azi l-a anuntat pe Becali ca nu poate sa antreneze marea rivala. Dica va prelua Steaua dupa ce Reghe va semna cu Al Wahda din Arabia Saudita.

"Eram foarte aproape de a semna aseara cu o echipa, dar nu am putut. Noaptea e un sfetnic bun si nu am putut. In momentul de fata nu am nicio oferta si nu discut cu nimeni, dar eu nu am stat mai mult de o luna fara sa lucrez. La Astra nu mai pot continua pentru ca din sezonul urmator nu vom mai avea buget de performanta.

Eu sunt rapidist, nici nu stiu daca mai exista clubul, nici nu stiu cu cine sa tin, sunt mai multe acum. Doar eu stiu cat am patimit din cauza Rapidului, m-a tinut Moraru o zi intreaga pe la mall, am mancat la toate restaurantele, am ramas fara bani. Am pierdut mai multe trenuri din cauza Rapidului, inclusiv de la Dinamo. Asta este, nu am cum sa ascund, sunt rapidist si nu pot sa lucrez in anumite locuri", a spus Sumudica.

"Daca il acceptau suporterii, il aduceam pe Sumudica. Am inteles ca se duce la alt club", a spus Becali dupa ce a anuntat venirea lui Dica la Steaua.

Nici MM nu l-a vrut pe Sumudica. "Noi doi nu avem cum sa lucram vreodata impreuna la Steaua. Sumudica nu are ce sa caute la Steaua", a anuntat MM dupa meciul cu Craiova.