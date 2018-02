Sumudica a aflat ca Dinamo a ramas in afara Play Off-ului si l-a taxat pe Miriuta! Mesajul fostului campion al Ligii I

Marius Sumudica a comentat si el esecul lui Dinamo de la Giurgiu, care i-a trimis pe "caini" in Play Out.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Fost campion al Ligii I cu Astra, Marius Sumudica spune ca il compatimeste pe Miriuta. Totusi, el nu uita o declaratie a actualului antrenor al lui Dinamo.

"Imi pare rau pentru Miriuta, cu toate ca a avut niste rautati, ca antrenor. Dar asa e in fotbal! Cand pui capul pe perna si trebuie sa dormi intr-o parte, el vine si te palmuieste pe cealalta parte. Imi aduc aminte de o declaratie facuta la adresa mea si a celor de la Astra acum un an, cand ne-a scos Genk. A iesit sa intrebe cine e Genk, ca e o echipa de locul 7 in Belgia. Uite ca Astra i-a dat o palma. Trebuie sa fii mai ponderat la critici.



Fotbalul tot timpul te palmuieste, trebuie sa fii mai cenzurat. Imi pare rau pentru suporteri. Play Off-ul fara Dinamo sau fara Rapid nu are farmec", a spus Sumudica, citat de Digisport.

Ce spunea Miriuta acum un an

"Hai sa fim seriosi! Astra e o echipa buna, dar te-a batut o echipa de pe locul 7 sau 8 din Belgia. Bravo baietilor, bravo lui Sumudica. Au facut o treaba extraordinara, dar te-a scos Genk... Nu te-a scos nu stiu cine", spunea tehnicianul la acea vreme.