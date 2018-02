SUMA REALA pentru care Dinamo isi vinde capitanul inaintea derby-ului! Cati bani incaseaza de la rusii de la Ufa

Dinamo il vinde pe Ionut Nedelcearu inaintea derby-ului cu Steaua. Fundasul va fi cedat la FC Ufa, in Rusia.

Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Dinamo a batut palma cu rusii de la FC Ufa pentru transferul lui Ionut Nedelcearu (21) de ani.



ProSport scrie ca dinamovistii vor incasa 600.000 euro si va avea inca 15% dintr-un transfer ulterior al lui Nedelcearu.



Nedelcearu nu va juca in derbyul cu Steaua, urmand sa plece in Rusia inaintea meciului.



La Ufa, acesta va incasa 20.000 de euro lunar, iar salariul va putea creste pana la 25.000 in functie de performantele sale si ale echipei.