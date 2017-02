Stoican i-a dat deja titlul lui Hagi :) "Am intalnit viitoarea campioana a Romaniei" 

Viitorul a castigat cu 3-0 cu Pandurii.

Viitorul a reusit sa castige cu 3-0 meciul cu Pandurii si sa se duca la 6 puncte de locul 2, ocupa de Steaua. Echipa lui Reghecampf a facut doar 2 egaluri in acest an si a pierdut astfel contactul cu liderul.

Singura sansa a Stelei va fi dupa injumatatirea punctelor, odata cu inceperea play-off-ului, insa nu putini sunt cei care considera ca Viitorul este deja viitoarea campioana a Romaniei:

"Azi i-am intalnit pe cei mai buni. Am incercam sa fim aproape de ei ca nivel, dar suntem departe. Am intalnit viitoarea campioana a Romaniei. Noi mai avem mult de munca. Am 25 de jucatori si le voi da sansa tututor sa joace si sa demonstreze ca merita sa fie titulari", a spus Flavius Stoica dupa meci la Dolce.