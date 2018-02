"Stiu ca a fost rupta o hartie scrisa!" Steaua a ratat un SUPER TRANSFER in iarna pentru doar 100.000 de euro: jucatorul face acum senzatie in Liga 1

Astra a castigat meciul cu Gaz Metan, scor 4-3, si si-a asigurat in mare parte prezenta in play-off.



Astra - Gaz Metan a fost cu siguranta meciul inceputului de an in Liga 1 si una dintre cele mai spectaculoase partide ale campionatului. Gaz Metan a fost echipa care a deschis scorul si putea sa isi majoreze diferenta in cateva randuri, insa pustiul Darius Olaru a ratat doua ocazii uriase.

Mijlocasul Gazului, in varsta de doar 19 ani, a fost dorit de Steaua in aceasta iarna. Becali a oferit 400.000 de euro, mediesenii au cerut 500.000 de euro, iar negocierile s-au oprit. Cristi Pustai a recunoscut la conferinta de presa de la final ca a existat o oferta concreta din partea Stelei.



”Stiu despre discutiile cu Steaua. Stiu si ca a fost rupta o hartie scrisa...”, a declarat Pustai.