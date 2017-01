"Stiti ce as face in locul lui Becali in scandalul cu CSA?" Propunerea surpriza primita in aceasta dimineata

Ilie Nastase a comentat la Sport.ro scandalul pe care CSA il poarta cu Gigi Becali.

"Nu inteleg de ce dupa atatia ani s-a trezit armata sa distruga acest club. Daca as fi Becali, as calcula cati bani am bagat in fotbal. Daca nu baga bani, clubul asta era mort."

"Nu inteleg. Armata de unde are bani? Noi dam bani la buget si ei unde ii baga? De unde ia Talpan bani, de la mama lui de acasa?"

"Avem si noi doua echipe in Romania si vrem sa le distrugem. De ce vrem sa distrugem o echipa? Avem atatea echipe bune? Daca Becali se duce maine in proces cu Steaua, castiga, la cati bani a bagat in club. Nu stiu de ce nu face asta.", a spus Ilie Nastase la Sport.ro