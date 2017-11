Stie ceva? Becali: "In 5-6 luni o sa numim iar Steaua! Pana atunci suntem FCSB, care e problema?"

Gigi Becali e convins ca va recupera sigla si denumirea de la CSA!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Chiar daca a pierdut procesele de pana acum, Becali e convins ca in jumatate de an va putea sa foloseasca din nou numele Steaua, fara sa dea insa alte detalii.

"O sa fie Steaua iar, in 5-6 luni de zile si numele oficial si tot. Toate procesele le voi castiga, stati linistiti. Pana atunci pronunt FCSB, nu am nicio problema", a spus Becali la Digi.



"Pai daca Steaua aduce bani in Romania si face suporteri fericiti, pentru ce mai cereti bani? Chiar Boloni a zis, cine preia echipa Armatei cand va intra in fotbalul profesionist? Din divizia B trebuie sa o predea in privat. Pai voi nu vedeti ca nu vrea nimeni Dinamo? Nu da nimeni bani pe sigla Rapidului?", a spus Becali.

Becali a castigat recent un proces intentat de Florin Talpan, prin care cerea ca Becali sa nu foloseasca nici numele "FCSB" deoarece aceasta este prescurtarea de la FC Steaua Bucuresti.