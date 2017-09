Stelistul care i-a impresionat pe englezi inaintea lui Alibec: "Poate deveni o tinta pentru cluburi importante". Anunt urias pentru favoritul lui Becali

FCSB s-a impus in meciul cu Gaz Metan Medias cu 4-0, in ultima etapa a Ligii I, golurile echipei lui Dica fiind marcate de William De Amorim, Florin Tanase si Denis Man.

FCSB s-a impus fara probleme in meciul cu Gaz Metan, echipa care a acumulat doar 4 puncte in primele 10 meciuri ale Ligii I. Unul dintre golurile echipei lui Nicolae Dica, ultimul, a fost marcat de tanarul Denis Man, acesta impresionandu-i si pe englezii de la 90min.com

Englezii au remarcat reusita lui Man, care a ales sa continue o faza la care a fost faultat de De Vriese, lobandu-l apoi pe portarul Mediasului.

"Foarte putini jucatori ar fi perseverat si ar fi continuat acea faza dupa ce ar fi fost faultati in marginea careului si si-ar fi dat seama ca avea si portarul iesit in fata. Man a avut un singur gand, acela de a continua cursa si de a marca al patrulea gol al echipei sale in acel meci. A fost al patrulea gol din campionat pentru tanarul jucator. Man ar putea deveni cu usurinta o tinta pentru cateva cluburi importante din Europa", noteaza jurnalistii englezi.