Ar fi fost cea mai NEBUNA accidentare a mileniului! Achim era sa fie RUPT in prima zi la noua echipa in timp ce dadea interviu! Ce s-a intamplat

Vlad Achim a fost imprumutat de Steaua la Botosani pentru un an si jumatate.

Mijlocasul nu va avea drept de joc imptoriva fostei sale echipe. Si-ar fi dorit sa-i intalneasca pe fostii sai colegi in teren, dar Becali s-a opus. Achimb a inceput cu emotii aventura la Botosani. Era sa se accidenteze in timp ce dadea interviuri. :) O bara s-a desprins dintr-un panou si a cazut cu zgomot la pamant.

"Asa a fost situatia cu Steaua, m-am inteles cu FC Botosani, am fost multumit de conditii, s-a tinut cont de ceea ce am cerut si am venit aici. Obiectivul e clar, intrarea in play-off, asta s-a discutat de la inceput, de cand am inceput negocierile. Am venit si pentru Costel Enache, am avut o colaborare buna la Piatra Neamt, stiu ce joaca, stiu ca are o echipa agresiva, pe stilul meu. Mi-a placut asta.

Concurenta e mare, e normal, dar nu ma sperie concurenta. Speram sa facem toti o treaba buna. Am clauza, nu pot sa joc impotriva Stelei. As fi vrut sa joc, dar asta-i situatia. Sunt imprumutat un an si jumatate cu clauza ca pot sa ma intorc oricand la cerinta clubului", a spus Achim.