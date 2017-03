Stelistii se multumesc si cu locul 2, dar cu o singura conditie. Pe cine vrea Becali campioana la finalul sezonului, daca Steaua nu va reusi

Dinamo n-a pierdut cu Hagi si a ajutat-o pe Steaua sa ramana pe primul loc la finalul primei etape din Play Off. Unei singure echipe i-ar ceda stelistii titlul.

Europa League: Roma - Lyon este joi la Sport.ro, de la 22:00 Marti, 21:45, in direct la Sport.ro, Leicester - Sevilla in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Steaua e prima in Romania dupa 3 luni si va ramane in frunte daca n-o sa piarda etapa viitoare, acasa la Hagi.

"Eu sper sa facem sambata un meci urat, dar sa avem mare noroc si sa batem. Cam asa cum au avut ei noroc in ultimele 6 meciuri. Si sa greseasca Nita, care a fost cel mai bun cu noi", spune Hagi.

Steaua e singura echipa care a castigat in Play Off si are 11 victorii consecutive in fata Viitorului.

"Vom fi campioni", spune Becali.

"Pe noi nu ne mai poate bate nimeni. Valoarea nu poate fi invinsa, iar noi avem valoare. O singura echipa imi doresc sa ia titlul, daca nu-l luam noi. Sa castige CFR, ca nu poate sa joace in Liga Campionilor, iar noi sa fim pe 2", mai spune patronul echipei ros-albastre.

Cinci puncte sunt intre Steaua si Dinamo. Derby-ul va fi peste doua etape, la inceputul lunii aprilie.

"Daca rezultatele vor fi bune atat pentru noi, cat si pentru Dinamo in etapa a doua, sunt sigur ca pe stadion vor fi peste 25.000 de suporteri", spune si Helmuth Duckadam.