Stelistii isi fac curaj inainte de dubla cu Lazio: "N-au castigat campionate, n-au facut cine stie ce performante!"

Stelistii isi doresc un an de vis, in care s-o elimine pe Lazio si sa castige primul titlu dupa 3 ani.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Pot face eventul. Joi, de la 11.30, in direct la Pro X, stelistii pot pica in Cupa cu Dinamo sau Craiova. Pentru Dan Petrescu, stelistii sunt mari favoritii la titlu. CFR e prima in Romania.

"Suntem pe doi, avem sanse foarte mari sa castigam campionatul!" crede Mihai Balasa.

Pana la titlu, stelistii se bat cu Lazio, in februarie la PRO TV! Dinamovistii ii tin pumnii lui Radu Stefan.

"Pentru ei cred ca e o frustrare. In loc sa tina cu o echipa romaneasca, chiar daca e rivalitate... Daca noi trecem de Lazio, e bine si pentru Romania. N-au castigat campionate, n-au facut cine stie ce performante, dar cu siguranta e o echipa puternica din italia" a mai spus Balasa.

Balasa si-a facut tatuaj cu Iisus. Stelistii stau in acelasi hotel cu Besiktas.

"La anul speram sa ne batem cu ei in Champions League" spune Balasa.

In frunte cu Dica, toti stelistii spera ca Alibec sa-si revina. La Plzen, Balasa si Alibec s-au certat pe minge la o lovitura libera.

"Din ce am inteles, e un alt Alibec si sper sa-l tina cat mai mult" crede Balasa.