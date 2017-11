Stelistii au devenit fanii lui Dinamo: "Normal ca tinem cu ei!" Steaua pierde primul loc daca CFR castiga cu echipa lui Miriuta

CSM Iasi - Steaua 1-0. Este primul meci castigat de Flavius Stoican in fata celor de la Steaua.

Pentru ros-albastrii continua blestemul primei partide dupa pauza competitionala. Steaua nu a reusit sa castige pana acum primul meci dupa pauza prilejuita de meciurile echipei nationale.

Florin Tanase este de parere ca Steaua a jucat destul bine contra celor de la Iasi, dar a fost lipsita de noroc. Tanase a precizat ca el si coechipierii sai vor fi fanii lui Dinamo in meciul cu CFR. Daca ardelenii castiga partida cu Dinamo, echipa lui Dan Petrescu trece pe primul loc.



"Am avut si putin ghinion. Am avut destule ocazii de a inscrie, dar ne-am confruntat cu aceeasi problema dupa pauza prilejuita de meciurile nationalei. Din moment ce nu ne antrenam impreuna este mai dificil. Muncim la antrenamente si speram sa avem rezultate bune. Tinem cu Dinamo, normal. Speram sa ramanem pe primul loc", a declarat Florin Tanase la interviurile de la finalul meciului.