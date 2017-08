Stelistii au dat peste un SIMBOL dinamovist in aeroport la plecarea spre Plzen: "La norocul lor, se califica!"

Pachet suspect pe aeroport la plecarea stelistilor. Printre bagajele fotbalistilor s-a aflat cutia unui aparat de aer conditionat. :)

Stelistii au nevoie ca de aer de calificare si au urcat in avion cutia unui aparat de aer conditionat. In cutie erau insa cadouri pentru adversarii de la Plzen.



Stelistii au dat nas in nas si cu fostul capitan dinamovist, Niculae. "La norocul Stelei cred ca se vor califica", spune Niculae.



"Dinamo niciodata n-a fost norocoasa la tragerile la sorti, asa cum au fost cei de la Steaua. Eu cred ca vom avea 3 echipe mai departe: Dinamo, Astra si, posibil, Steaua", anunta Niculae.