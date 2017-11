Dica asteapta ajutor de la Dinamo: "Nu am ce sa le reprosez baietilor, au jucat bine! Vom vedea ce face Dinamo cu CFR, mai e destul de jucat"

CSM Iasi 1-0 FCSB | Iesenii au obtinut prima victorie impotriva stelistilor de la promovarea in Liga I gratie unui gol marcat de Ionut Pantiru. Nicolae Dica a vorbit la finalul partidei.

"Nu am ce sa le reprosez baietilor, consider ca am facut un joc bun, am avut o atitudine buna, ne-am creat multe ocazii si am dominat partida. Din pacate a venit acel joc la inceputul reprizei secunde, la executia lui Pantiru.

Consider ca puteam scoate mai mult, pentru ca ne-am creat multe ocazii.

Ma gandesc la faptul ca nu reusim sa castigam in meciurile care urmeaza pauzei competitionale...

Asteptam sa vedem, poate Dinamo va castiga impotriva CFR-ului si vom ramane pe primul loc. Dar mai e mult de jucat pana la finalul sezonului si noi trebuie sa muncim in continuare si sa repetam meciurile bune de pana acum.



Alibec a facut o contractura la antrenamentul de ieri si din acest motiv nu a facut deplasarea.

Daca va fi bine, va fi in lot pentru meciul cu Plzen.

Nu sunt suparat pe Planic, el a avut evolutii bune pana acum si nu putem sa-l acuzam pentru aceasta infrangere.

Si daca vom pierde la Plzen, tot pe primul loc vom fi. Mai sunt doua meciuri de jucat, ne dorim sa obtinem rezultate pozitive", a spus Nicolae Dica.