Steliano Filip, replica dupa ce a petrecut din nou in club: "Am fost in lounge, n-am stat mult pentru ca eram cu familia"

Steliano Filip a petrecut la Timisoara in seara in care Dinamo castiga la Medias cu 3-0.

Suspendat pentru partida cu Gaz Metan, Steliano Filip a fost liber si a mers la Timisoara, acolo unde a petrecut in club alaturi de alti doi fotbalisti, Claudiu Belu si Carlo Casap.

Imaginea postata de Belu pe Instagram vine la cateva zile dupa scandalul in care a fost implicat jucatorul dinamovist, cand a baut pana la 5 dimineata in hotelul din Piatra Neamt, alaturi de alti 4 colegi. Toti au fost amendati, insa Filip nu parea prea afectat.

Sambata seara, Dinamo a obtinut o victorie importanta la Medias cu Gaz Metan, scor 3-0.

Belu joaca la Timisoara, Casap e jucatorul lui Hagi de la Viitorul.

Jucatorul spune ca a mers la Timisoara cu familia, iar din acest motiv nu a putut sa petreaca prea mult de ziua prietenului sau, Claudiu Belu.

"Diseara este ziua lui Belu, iar el si-a tinut-o sambata seara. Am fost la un lounge si nici n-am putut sta mult pentru ca am venit cu familia la Timisoara. Eram la Timisoara si era normal sa ma duc la ziua lui. Belu e prietenul meu de mult timp, ne cunoastem de mici.

Am fost invitat si am trecut putin pe acolo. Nimic mai mult. Dar de aici si pana la faptul ca nu am invatat nimic... in plus eram in timpul liber, dar asta-i lumea. Cauta numai scandal!", a fost reactia lui Steliano Filip in Gazeta Sporturilor.