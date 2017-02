Steaua vrea sa imprumute doi jucatori pe ultima suta de metri a perioadei de transferuri: doar unul e de acord

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro!

Steaua s-a intarit in aceasta pauza de iarna cu Alibec, Gnohere, Balasa ori Pleasca, dar a si cedat cativa fotbalisti. Tosca, Adi Popa si Bourceanu au parasit echipa definitiv, in timp ce Dan Popescu si Valceanu au fost imprumutati.

Daca la capitolul sosiri, Laurentiu Reghecampf anunta ca nu sunt de asteptat mari surprize, la cel al plecarilor se poarta inca discutii.

In aceste zile, Steaua vrea sa ii imprumute pe Rares Enceanu si Sebastian Chitosca la FC Brasov, scrie Monitorul Expres de Brasov. Daca primul dintre ei, care a fost achizitionat chiar de la echipa de la poalele Tampei, este de acord cu mutaea, cel de-al doilea nu are aceeasi parere. Chitosca si-ar dori sa ramana in Liga I.

Relatia dintre Steaua si FC Brasov ramane una activa, clubul bucurestean avand inca o datorie catre "stegari", in contul transferului lui Chipciu la Anderlecht. Steaua a platit pana acum circa 500 de mii de euro catre FC Brasov, reprezentand procente din mutarea lui Chipciu in Belgia.

FC Brasov traverseaza o situatie critica, avand in continuare probleme financiare. In plus, echipa a primit o veste proasta in instanta, planul de reorganizare nefiind inca acceptat. Brasovenii spera ca viitoarea suma pe care o vor incasa de la Becali sa ii salveze.