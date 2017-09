Steaua vrea noua PERLA a Ligii I: "Probabil il vom lua la iarna sau la vara!"

Olimpiu Morutan a impresionat din nou, in victoria celor de la Botosani cu Juventus, 2-0.

Steaua a incercat sa-l ia in vara si pe Morutan, insa Becali nu s-a inteles cu Botosani in privinta sumei de transfer. Helmuth Duckadam spune ca mutarea se poate realiza in iarna sau vara urmatoare. Morutan are doar 18 ani.



”Pentru noi nu este o pista inchisa, nu am renuntat la el. Cred insa ca este mai bine pentru el ca a ramas momentan la Botosani, pentru ca joaca. La Steaua avea sanse putine, asa ca este in folosul lui.

Daca va creste in valoare probabil ca-l vom lua la iarna sau la vara”, a spus fostul mare portar.

”A fost o problema de pret, de procente, a fost prea scump, ce sa mai vorbim”, a replicat Duckadam, la Digi.