Steaua viseaza la "Mertens" Baluta, dar oltenii au o perla si mai tare. Italienii au remarcat un pusti: "E Verratti de Romania"

CSU Craiova are o generatie tanara de mare perspectiva. Chiar daca l-au dat pe Andrei Ivan, oltenii au ramas cu Alex Baluta, Nicusor Bancu ori Vladimir Screciu. Ultimul dintre acestia a fost remarcat si de italieni.

Publicatia de specialitate tuttomercatoweb.com i-a dedicat pustiului roman Vladimir Screciu o caracterizare. Italienii l-au remarcat pe mijlocasul de 17 ani, despre care scriu ca "aduce aminte de Verratti".

"Are doar 17 ani, dar este extrem de inteligent din punct de vedere tactic si este puternic pe picioare. Vladimir Screciu este cea mai stralucitoare bijuterie a Craiovei. La modul cum se comporta pe teren aduce aminte de Verratti, desi nu este la acelasi nivel din punct de vedere tactic. Are, insa, suficienta inteligenta pentru a fi metronomul fazelor defensive", se arata in caracterizarea facuta de italieni.

Screciu este evaluat de transfermarkt.de la 600.000 euro. El a jucat in toate dintre primele 5 meciuri ale sezonului din Liga I.