ULTIMA ORA | Cozi la bilete la Nationala Arena, casele s-au deschis la 10:00! Capitanul lui Plzen s-a accidentat si nu joaca diseara

Meciul e in direct la ProTV



FCSB o intalneste in aceasta seara pe Viktoria Plzen, intr-o dubla cu o miza uriasa. Daca trec de cehi, stelistii au asigurata prezenta in grupele Europa League, adica cel putin 10 milioane de euro castiguri in acest sezon.



Mansa tur se joaca in aceasta seara, pe National Arena, de la ora 20:30. Meciul este transmis in direct la ProTV.



Returul e miercurea viitoare, in Cehia.