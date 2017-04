Steaua, Viitorul si Dinamo se bat pana in ultima clipa! Cum se poate ajunge la BARAJ si programul

Steaua a remizat cu Viitorul, iar lupta la titlu a ramas in continuare deschisa.

Egalata pe final de Viitorul, Steaua a lasat lupta la titlu deschisa cu echipa lui Hagi, dar si cu Dinamo, care a venit tare din spate. Echipa lui Reghe e favorita, fiind prima in clasament, cu 38 de puncte. Viitorul e pe locul 2, cu 35 de puncte, in timp ce Dinamo ocupa locul 3, cu 33 de puncte, cate are si CFR.

Doar Steaua si Dinamo mai au intalniri directe, chiar etapa viitoare. Toate mai au in schimb de jucat cu Astra, iar Sumudica a promis ca va face orice ii sta in putere pentru a lasa Steaua fara titlul de campioana pentru al doilea an la rand!

"Cu Steaua va fi cel mai tare derby din ultimii 10 ani! Acest meci va fi finala campionatului", spune Adrian Mutu.

Programul primelor trei clasate

Steaua: Dinamo, Astra, Craiova

Viitorul: Astra, Craiova, CFR

Dinamo: Steaua, CFR, Astra



Cum putem avea baraj

Lupta stransa poate duce la un final total neasteptat pentru titlul de campioana - baraj cu trofeul pe masa! In caz de egalitate de puncte intre doua echipe, departajarea se face in felul urmator:

1 Daca s-a terminat sezonul regulat cu punctaj par sau impar, prioritate au echipele cu punctaj par.

2 Meciurile directe din playoff.

3 Golaverajul din intalnirile directe din playoff.

4 Golaverajul din intalnirile directe din playoff.

5 Meci de baraj

Astfel, daca Dinamo se impune in fata Stelei cu 2-1, cele doua echipe ar juca baraj pentru titlu deoarece rezultatele directe si golaverajul ar fi identic, iar ambele au intrat in playoff cu punctaj impar!