Steaua - Viitorul, duelul golgheterilor! Gnohere si Tucudean, cei mai buni atacanti din Liga 1: ultimul golgheter a fost oferit de Steaua in urma cu patru ani si a prins transferul carierei

Steaua - Viitorul, unul dintre derby-urile etapei a 22-a, se va disputa sambata, ora 20:00.

Dincolo de implicatiile in lupta pentru titlu si pentru ramanerea in play-off, cazul Viitorului, duelul dintre cele doua echipe reprezinta si o confruntare a celor mai buni marcatori din acest sezon.

Gnohere este liderul clasamentului golgheterilor, cu 12 reusite, si este urmat de George Tucudean. Atacantul Viitorului a marcat de 11 ori in campionat pana acum. Tucudean pare sa isi fi reintrat in forma dupa ce la inceputul sezonului ameninta ca pleaca de la echipa lui Hagi, nemultumit de programul extrem de incarcat. Tucudean a revenit la sentimente mai bune, a prins lotul national, iar acum se vorbeste despre un transfer al sau la CFR Cluj.

De partea cealalta, Gnohere pare a fi omul de incredere al lui Nicolae Dica. De fiecare data cand s-a apelat la el, "Bizonul" a intrat pe teren si si-a facut treaba. E drept, Gnohere a profitat si de lipsa de forma a lui Alibec, jucator chinuit de accidentari in aceasta prima parte a sezonului. Gnohere este primul atacant al Stelei care ocupa primul loc in clasamentul golgheterilor in ultimii patru ani.

Ultimul golgheter oferit de Steaua a fost Raul Rusescu in 2013. Imediat dupa acel sezon de gratie, Rusescu a prins transferul carierei si a plecat la Sevilla.