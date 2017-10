"Steaua tace acum! De ce nu mai zic ca am avut doua penaltyuri?!" Clujenii acuza arbitrajul, dar recunosc ca sunt in criza. Ce spune Muresan despre DEMITEREA lui Petrescu

Steaua a urcat peste CFR Cluj in clasamentul Ligii I dupa 16 etape in care echipa lui Dan Petrescu a fost lider. Clujenii traverseaza o criza de forma, acestia avand patru meciuri consecutive fara victorie.

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, recunoaste: "Echipa e intr-o criza de forma". Seful formatiei din Gruia a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Acesta acuza faptul ca echipa visinie a fost viciata de doua lovituri de la 11 metri in ultima partida, cu Gaz Metan Medias (0-0).

Muresan spune ca despartirea de Dan Petrescu este exclusa, dar si ca intreaga echipa va avea parte de o sedinta in cursul acestei saptamani.

"Sunt si niste factori obiectivi care contribuie la forma noastra, dar nu vreau sa insist mai mult. Am avut doua penaltyuri, dar a fost si un arbitru incepator.

Nu as vrea sa spun ca a fost un arbitraj dubios, cum a fost la meciul de Cupa.

Noi speram sa ne redresam, vom discuta in aceasta saptamana, trebuie sa iesim din criza. Cu o victorie, ne putem reveni, pentru ca avem nevoie de moral. Speram ca aceasta victorie sa vina duminica, impotriva Iasiului.



Despartirea de Dan Petrescu este exclusa. Nu avem motive sa ne gandim la asa ceva!



Am fost 16 etape pe locul 1, acum suntem la un punct de locul 1, nu e nicio tragedie.



Recunosc ca Steaua are un lot mai bun decat noi, pentru ca s-au investit multi bani acolo.

Cand te uiti la banca de rezerve a Stelei, iti dai seama de diferenta.



Eu cred ca noi, iesind din insolventa si facand o echipa noua, cu Dan Petrescu antrenor, ne-am autodepasit. Totul este sa ne pastram la acest nivel.

Orice echipa are la un moment dat o cadere de 3-4 etape. Daca tine mai mult e mai rau!

Am vazut si parerile specialistilor, care au recunoscut ca am avut doua penaltyuri.

Dan Petrescu nu a pierdut vestiarul! Lucrurile sunt la fel, dar exista o cadere in jocul echipei, despre care vom vorbi doar in vestiar.

Acum Steaua tace, nu mai zice ca CFR a avut doua penaltyuri neacordate", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.