Steaua si-a luat adio de la Reghecampf. Mesajul postat de club dupa ce echipa a terminat sezonul fara trofeu

FC Steaua Bucuresti ii multumeste lui Laurentiu Reghecampf, care si-a reziliat intelegerea pe care o avea cu FCSB. Fostul antrenor al Stelei si secunzii sai au ales sa dea curs unei noi provocari in fotbalul din Orientul Mijlociu.

"Clubul nostru le multumeste tuturor pentru eforturile depuse in ultimul an si jumatate, in care au castigat Cupa Ligii, au terminat sezonul recent incheiat pe prima pozitie, la egalitate cu FC Viitorul, au calificat echipa in play-off-ul UEFA Champions League si in grupele UEFA Europa League, performante care se adauga celor din primul lor mandat, atunci cand au adus doua titluri de campioana, Super Cupa Romaniei, calificarea in "optimile" UEFA Europa League si prezenta in grupele UEFA Champions League.

FC Steaua Bucuresti le doreste mult succes in proiectul viitor lui Laurentiu Reghecampf, Anton Petrea, Cristi Termure si Florin Tene", scrie pagina oficiala a clubului.

In locul sau, Steaua il va aduce principal pe Nicolae Dica, cel care a fost secund in mandatele lui Galca si Radoi.