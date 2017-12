Steaua se transforma in iarna! Becali vrea un fundas central din Liga I! Urmatorul transfer, dupa Morutan

Gigi Becali a pornit in forta campania de achizitii.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Becali l-a luat pe Morutan de la Botosani, iar acum il vaneaza pe Baluta de la Craiova. Steaua are insa probleme in linia defensiva, acolo unde Balasa si Planic sunt accidentati pentru o perioada mai lunga.

Becali a mai ochit un jucator de la Botosani, dar spune ca momentan nu poate sa-l ia pentru ca l-a luat deja pe Morutan. Becali poate fi fortat sa-l ia deoarece nu are alte solutii din Romania in acest timp, iar jucatori straini nu mai vrea.

Patronul Stelei l-a propus deja Golofca inapoi la Botosani si mai ramane ca mijlocasul sa se inteleaga la bani cu echipa moldoveana.



"Fundasi centrali nu prea sunt in Romania. Imi place Burca de la Botosani, dar acum ce fac, ii iau omului toata echipa? Nu mai vreau sa transfer decat din Romania, jucatori pe care ii stiu eu. Planic a fost transfer reusit, dar nu l-am adus eu, nu il cunoasteam eu. Hagi mi-a transmis sa ii las fundasii, sunt prea mici", a spus Becali la Ora exacta.

Andrei Burca e un fundas central de 24 de ani, adus de Botosani in 2016 de la Bacau. El are 22 de meciuri pentru Botosani si 1 gol marcat. In prezent, fundasul e cotat la 550.000 de euro pe transfermarkt.de.