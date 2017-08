Steaua se poate apropia azi la un singur punct de CFR! Surprizele lui Dica: debuteaza Florinel Coman! Cum va arata primul 11

FCSB o intalneste in aceasta seara pe FC Botosani. Meciul de pe National Arena incepe la ora 21:00

"O sa-l vedeti pe Florinel Coman in teren in meciul cu Botosani. Am vorbit cu Dica, o sa-l joace cel putin 20 de minute", a anuntat zilele trecute Gigi Becali la Ora exacta in sport.

Fata de meciul cu Sporting, Dica va avea la dispozitie tot "arsenalul" de jucatori adusi in aceasta vara. Romario Benzar si Nedelcu vor fi in teren, si e de asteptat ca antrenorul Stelei sa ii mizeze din nou pe Artur Jorge, in incercarea de a-l integra cat mai rapid in circuitul echipei.

Pintilii va absenta de la meciul din aceasta seara, dintr-un motiv mai putin obisnuit - a fost invoit pentru a merge la o nunta, la care va fi nas.

Iata cum arata un prim 11 probabil al Stelei: Nita - Benzar, Larie, Artur Jorge, Junior Morais - Nedelcu, Popescu - Teixeira, Budescu, Golofca - Alibec.



**E de asteptat ca pe parcusul meciului sa intre Florinel Coman, dar si Dennis Man, care a implinit ieri 19 ani.