Steaua ramane favorita la pariuri sa castige titlul: "E razboi cu Viitorul" Cotele pentru castigarea Ligii I

Tot Steaua e favorita la pariuri sa ia titlul, desi Hagi e pe primul loc. Dinamo e departe, dar nu renunta la titlul dupa care alearga de 10 ani.

Steaua i-a luat pe Alibec si pe Bizon ca sa nu mai aiba surprize cu Hagi, cum s-a intamplat in toamna. Viitorul e prima, cu 2 puncte peste Steaua.

"Singurul adversar care poate fi, e Viitorul, celelalte echipe, nu. E razboi-razboi. Viitorul-Steaua e razboiul acum. Acum tre sa te bat sa te rup, sa faci valvoi", a declarat Becali.

Desi au luat 7 in ultimele doua derbyuri, stelistii n-o iau in calcul pe Dinamo la titlu.

"Dinamo o sa fie mai puternica decat a fost in prima parte a campionatului", spune Hanca.