EXCLUSIV | Vin intaririle in defensiva! Becali negociaza cu doi fundasi centrali: primul nume de pe lista

Steaua s-a intarit in ofensiva cu "greii" Alibec si Gnohere. Acum, Becali vrea sa aduca fotbalisti si pentru aparare. Morais e rezolvat, iar pe lista se afla si doi fundasi centrali si unul de banda dreapta.

Gigi Becali a dezvaluit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Sport.ro ca poarta negocieri si pentru alti fotbalisti in aceasta perioada, dupa ce a rezolvat si sosirea lui Eddy Gnohere.

Patronul Stelei a dezvaluit ca discuta cu doi fundasi centrali si ca are in plan si aducerea unui fundas de banda dreapta. Acesta a confirmat inca o data intelegerea cu Junior Morais, care va imbraca tricoul ros-albastru din vara. Morais ar putea ajunge si acum sub comanda lui Reghecampf, daca Astra accepta suma de 200.000 euro. Becali le-a mai transmis celor de la Astra ca Morais ii poate da in judecata pentru abuz de incredere si inselaciune daca il vor impiedica si in vara sa ajunga la Steaua.

"Cautam neaparat unul sau doi fundasi centrali. Avem neaparata nevoie. E posibil sa luam si un fundas dreapta.

Suntem in discutii cu niste fundasi. Celeban? E posibil, dar nu vreau sa se vorbeasca mai mult", a spus Gigi Becali IN DIRECT la Ora Exacta in Sport.

"Morais a semnat cu Steaua, nu mint. Dar a semnat din vara. Ei, cei de la Astra, zic ca nu, ca au o clauza. Dar il pun pe Morais sa le faca plangere penala pentru abuz de incredere si alte lucruri.

Eu le dau azi 200.000, ca sa mi-l dea din iarna. Ei mi-au zis ca vor 500.000", a mai spus Becali.

De asemenea, Becali a spus ca Aganovic va pleca liber si ca poate ajunge sub comanda lui Gica Hagi.

"I-am zis lui Hagi sa-l ia pe Aganovic daca vrea. Eu nu-l mai vreau pe Aganovic si il dau gratis", a conchis acesta.