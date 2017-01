Steaua NU VREA sa joace in zapada! Se amana Liga 1?! Cum arata acum National Arena

Mai sunt 3 saptamani pana se reia campionatul, dar totul e alb pe stadioanele de la noi. Iar vestile nu sunt prea bune! Steaua vrea sa ia prima atitudine si sa ceara amanarea campionatului.

Temperaturile nu vor creste prea mult in urmatoarele saptamani si sunt sanse mici ca zapada de pe stadioane sa se topeasca! E foarte posibil ca Liga I sa se amane! Nici pe National Arena nu s-ar putea juca fotbal: e ascunsa sub nameti.



Steaua ia in calcul varianta de a prelungi cantonamentul din Antalya cu doua zile, pana pe 6 februarie, in cazul in care meciul de la Cluj, cu CFR, se amana!