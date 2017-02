"Steaua nu mi s-a parut mai puternica decat in tur". Verdictul rivalilor dupa primul meci oficial din 2017

CFR Cluj 1-1 Steaua | Cele doua foste campioane ale Ligii I au remizat, la Cluj, pe o ceata densa, scor 1-1. Golurile au fost marcate de Alibec, respectiv Deac.

Steaua a inceput destul de bine meciul de la Cluj, dar nu a reusit sa obtina cele 3 puncte pe terenul fostei campioane. CFR si Steaua au remizat in Gruia, scor 1-1, cu golurile marcate de Alibec, respectiv Deac.

Fara rezultate entuziasmante in meciurile amicale, ros-albastrii nu au reusit astfel sa obtina o victorie nici din primul meci oficial al anului.

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a dat un prim verdict dupa meciul direct de aseara. In direct la Ora Exacta in Sport, oficialul clujean a spus ca "Steaua de acum nu pare mai puternica decat cea din toamna anului trecut".

"E un rezultat echitabil. Au fost niste momente psihologice pe care nu le-am fructificat, cum ar fi eliminarea lui Alibec. Apoi, am anulat acest avantaj prin eliminarea lui Deac. Daca jucam 11 la 11 pana la final, cred ca luam cele 3 puncte.

Nu as vrea sa vorbesc despre greseli de arbitraj, dar a fost un ofsaid la golul Stelei. Sigur, s-a vazut pe reluari, cu ajutorul dungilor trasate. Insa nu arbitrul ne-a facut sa nu marcam golul victoriei.

Nu mi s-a parut Steaua mai puternica. Nu stiu daca e Steaua mai slaba sau suntem noi mai buni, cred ca adevarul este undeva la mijloc. Noi am batut Steaua in doua dintre ultimele trei intalniri. Iar in celalalt meci am facut egal", a spus Iuliu Muresan la Sport.ro

Iuliu Muresan a vorbit si despre sansele CFR-ului la Play Off.

"Imi fac griji pentru prezenta in Play Off, chiar daca suntem la doar un punct distanta. Avem meciuri grele, vom intalni si Viitorul, si Gaz Metan. Mai avem de jucat cu Muresul si Iasiul", a mai spus Muresan.

Muresan spune ca ar fi fost de acord cu o amanare a partidei, dat fiind ca meciul nu s-a disputat aseara in cele mai bune conditii din cauza cetii.

"A fost greu de urmarit partida, nu vedeai dintr-o tribuna intr-alta. Dar, daca arbitrul a considerat ca trebuie jucat...

Cred ca trebuia amanat, pentru ca la TV nu prea s-a vazut nimic. Nici spectatorii nu vedeau bine. De la nivelul gazonului poate se mai vedea.

Altfel, celelalte lucruri au fost ok. Gazonul a fost perfect. Ceata a creat probleme", a conchis acesta.