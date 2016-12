"Steaua nu mai exista" Esecul lui Becali a ajuns in presa internationala: "Vrea numele sau la echipa"

Presa internationala scrie despre victoria Armetei din procesul cu Gigi Becali.

Becali nu mai are voie sa foloseasca numele Stelei si a anuntat mai in gluma, mai in serios, ca vrea sa-si numeasca echipa dupa numele sau, Fotbal Club Sportiv Becali.



Tuttomercato din Italia scrie ca Steaua nu mai exista in momentul de fata, deoarece echipa aflata in Liga I cu acelasi nume isi va schimba numele. Steaua va exista in liga a patra din sezonul urmator, daca Florin Talpan nu va reusi cu succes sa introduca echipa nou formata de Lacatus direct in prima liga. "Echipa lui Becali sa joace in liga a patra, iar noi in Liga I", e dorinta juristului CSA.

Irish Examiner este fascinata de ideea ca Becali vrea sa-si denumeasca echipa dupa numele sau. "Unul dintre cele mai faimoase nume din fotbal poate sa dispara! Controversatul patron Gigi Becali a sugerat ca ar putea sa denumeasca echipa dupa numele sau".

Decizia Tribunalului nu este insa definitiva si poate fi atacata de Becali la Inalta Curte. "Are sanse mici sa reusita", spune Florin Talpan.