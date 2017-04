"Steaua merita victoria, a fost mai buna! Noi n-am avut prospetime". Ce spune Hagi despre lupta la titlu, dupa egalul smuls Stelei

Steaua 1-1 Viitorul | Echipa lui Hagi a scos un punct dupa un meci in care ros-albastrii au dominat si au ratat mari ocazii de gol. Gica Hagi a vorbit la finalul partidei.

"Nu am fost tot meciul proaspeti, Steaua a fost peste noi. Le-am zis baietilor la sedinta tehnica niste lucruri. Insa noi invatam din fiecare meci, crestem.

S-a vazut ca Steaua are experienta mai mare decat noi, ei au interpretat mai bine partida. Am avut si noi momente bune, a trebuit sa schimbam si sistemul putin. Am avut ceva sansa, dar am luptat pana la sfarsit, ne-am sacrificat si asta e important.

Steaua merita victoria, a jucat mai bine.

Sanse la titlu avem, se joaca in continuare. E bine, invatam de la fiecare meci, incercam sa dam maximum de fiecare data.

Mi-a dat cineva din tribuna cu un ban. Nu puteam sa cad pe jos, sa fac circ, dar nici asta nu e normal, sa vina si sa arunce cu bani. S-a dus respectul, s-a dus totul...

Daca ei vorbesc de penalty, eu intreb: noi am primit vreun fault in terenul advers?!

Despre ce se va intampla la vara vorbim la vara, nu acum. Acum ne gandim la cele trei meciuri pe care le mai avem.

Sunt trei meciuri, putem sa luam noua puncte sau putem sa nu luam niciunul", a spus Gica Hagi la finalul partidei de pe National Arena.