"Steaua mai poate gresi, isi permite asta" Ce a declarat Hagi inainte de meciul de sambata cu Astra

Antrenorul celor de la FC Viitorul este sigur ca echipa nu-si mai permite niciun pas gresit daca vrea sa spere la titlu.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Gheorghe Hagi a declarat in conferinta de presa de dinaintea meciului cu Astra ca FC Viitorul trebuie sa obtina un rezultat foarte bun pentru a se mentine pe locurile din fruntea clasamentului. El a adaugat ca Steaua este singura echipa care depinde doar de ea si isi mai poate permite un pas gresit pana la finalul campionatului.

"Trebuie sa obtinem un rezultat foarte bun pentru a ne mentine in lupta pentru locurile 1-2, acolo in fata. Astra e un adversar periculos, experiementat, trebuie sa facem un joc bun pentru a lua cat mai multe puncte. in joc sunt locurile 1-2, lucru important pentru noi, sper ca maine sa obtinem un rezultat important. E final de campionat, e o lupta, fiecare vrea sa castige, lucrurile sa se faca pe teren, fiecare echipa sa joace pentru ea.



Eu tin cu noi si vreau ca noi sa castigam. Trebuie sa aratam pe teren ca suntem puternici, nu o sa intru intr-un alt joc. Noi suntem mandri, am facut un an extraordinari si suntem fericiti. Luptam sa facem imposibilul, daca se poate, e bine, intalnim echipe bune, iar noi crestem de la fiecare meci. Astra e o echipa speculanta, experimentata, cu multa calitate, noi trebuie sa fim atenti 90 de minute", a declarat Hagi.

Pentru tehnicianul echipei din Ovidiu, "Steaua depinde doar de Steaua": "E singura care depinde de rezultatele ei, noi nu mai putem gresi, ea mai poate gresi o data, si-a castigat acest avantaj, e meritul lor. E un final de campionat bun, cred ca place tuturor".

Sursa: News.ro