Steaua mai poate face un transfer pana la finalul saptamanii! Una dintre tintele lui Becali, intre pustii minune ai Ligii I, asteapta decizia FRF

Sebastian Mailat a reusit un gol superb pentru ACS Poli Timisoara in victoria impotriva Astrei Giurgiu, scor 2-1. Desi joaca pentru formatia banateana si o face cu brio, mijlocasul e in conflict cu echipa administrativa a clubului. Acesta se afla in litigiu cu ACS Poli.

Sebastian Mailat este unul dintre cei mai interesanti tineri jucatori din Liga I. In varsta de doar 19 ani, mijlocasul a impresionat in meciurile jucate pentru ACS Poli Timisoara si le-a atras atentia si stelistilor, care si-au manifestat interesul pentru seviciile sale. De altfel, inclusiv aseara, dupa 5-2 in fata Craiovei, Gigi Becali a spus ca intentioneaza sa il transfere pe Mailat.



Poate fi liber pana la finalul saptamanii

Sebastian Mailat a fost declarat pe data de 28 septembrie jucator liber de contract, dupa ce a depus un memoriu la Comisia Nationala pentru Solutionarea Litigiilor din cadrul FRF, invocand neplata mai multor salarii. Totusi, ACS Poli Timisoara a facut la acea data un recurs, care va fi analizat pana pe data de 2 noiembrie (joi).

Daca judecatorii recursului vor pastra decizia initiala, Sebastian Mailat va putea semna din postura de jucator liber cu orice echipa.



"Toata lumea isi doreste sa ajunga la Steaua"

Mijlocasul a vorbit si el dupa eurogolul marcat impotriva Astrei. El a inscris si in partida precedenta, cu Juventus (2-1).

"Nu situ daca este adevarata aceasta oferta, agentii mei se ocupa de asta. Toata lumea isi doreste sa ajunga la Steaua, este o rampa de lansare", a spus Sebastian Mailat.

Mailat are 6 goluri in 37 de meciuri jucate in Liga I.