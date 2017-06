Steaua l-a transferat "Ronaldo" al Ligii I! Cine e jucatorul care i-a impresionat pe colegi cu muschii sai. FOTO

Steaua a reusit cele mai spectaculoase transferuri din ultimii ani.

Budescu si Teixeira au ajuns in sfarsit la Steaua, dupa mai multi ani in care Becali a incercat sa-i aduca in tricoul ros albastru.



Daca Budescu a inscris superb azi la antrenament, Teixeira i-a impresionat pe colegi cu fizicul "a la" Cristiano Ronaldo. Portughezul ajuns la 36 de ani a semnat pe un singur sezon cu Steaua, insa a anuntat ca fizic poate duce mai mult. Distanta fata de familia sa care locuieste in Portugalia este insa motivul pentru care nu vrea sa se lege mai mult timp de un contract cu echipa vicecampioana.