Steaua isi trimite tinerii sa fie titulari! ULTIMA ORA: dupa Golofca, un jucator adus de Dica va fi imprumutat si el

Becali a batut palma cu Valeriu Iftime pentru imprumutul lui Golofca la Botosani, insa aceasta nu e singura intelegere pe care a facut-o astazi.

Stelistii isi trimit tinerii sa fie titulari! Fara prea multe sanse sa evolueze sub comanda lui Dica in campionat ori in cupele europene, pustiul Paul Szecui (19 ani) va fi imprumutat in liga a doua.



Ilfov Sport anunta ca Paul Szecui va fi imprumutat de Steaua la Academica Clinceni, echipa care mai negociaza, potrivit conducerii, mutari de la Botosani si CSM Iasi.

"Am discutat si cu alte cateva grupari, FC Botosani si CSM Iasi, pentru a vedea ce jucatori ar putea directiona catre noi. Urmarim, de asemenea, atent ce se intampla la Targu Mures. Saptamana viitoare vom clarifica multe dintre elementele care ne vor ghida activitatea in anul care urmeaza", a spus Valentin Budeanu, pentru sursa citata.