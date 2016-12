Steaua incheie 2016 in GENUNCHI, Reghe da vina pe jucatori: "Degeaba antrenez, conteaza si valoarea!" 

Dinamo 4-1 Steaua / Echipa lui Reghecampf incheie catastrofal anul, cu primul loc pierdut in campionat, eliminarea din Cupa si umilinta cu Dinamo din Cupa Ligii.

Reghe isi ataca jucatorii, care au comis erori mari in derby-ul cu Dinamo.

"Jocul asteapta greseala. Dar noi lucram la asta, le-am spus mereu sa fie atenti pe constructie. Stiam ca Dinamo se apara bine si sunt periculosi pe contraatac. Noi nu aveam cum sa primim niciodata acele goluri. Aveam suprerioritate, posesie, este pacat ca din nou sunt greseli foarte mari la toate golurile.

Asta nu am cum sa exersez la antrenamente, stiau ca nu ai cum sa-i dai pasa in piciorul lui bun si sa-l lasi singur cu poarta. Depinde si de valoarea jucatorului, de nivelul respectiv. Nu vreau sa-mi critic jucatorii, dar e o infrangere foarte grea, trebuia sa avem alta atitudine.

Pentru noi este grav, nu conteaza cine e antrenor la Dinamo, conteaza ce trebuie sa facem noi. Primim gol foarte usor, am avut posesie si ocazii, dar am luat gol usor.

Ovidiu Popescu e foarte bun, e tanar si are lucruri de invatat. Am pierdut doi mijlocasi centrali importanti cu Timisoara. Am avut multe probleme, sezon incarcat, accidentari multe.

Cu Boldrin nu este nicio problema, nu are de ce sa fie suparat cand il schimb. Popa a fost pe banca din cauuza unei raceli. Enache s-a accidentat, au fost cateva probleme.

Eu nu ma gandesc ca am pierdut, se pot intampla multe in fotbal. Cred in sansa noastra si putem castiga cu 3-0, asa cum ne-au batut ei cu 4-1.

Problemele cu denumirea nu sunt ale mele, se vor rezolva cat de curand. Patronul e in masura sa vorbeasca, eu sunt depasit", a spus Reghecampf la Dolce.