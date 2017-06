Steaua incepe amicalele azi! Cum arata DREAM TEAM-ul lui Dica si cum intra in echipa noile transferuri

Stelistii joaca azi primul amical.

Steaua joaca astazi primul amical al verii. Dupa anularea meciului cu Sahtior, stelistii vor da piept cu o selectionata a jucatorilor liberi de contract din zona.

Steaua se bazeaza pe toti jucatorii, mai putin pe Denis Alibec, cel care e in continuare intr-un program separat de recuperare dupa accidentarea de la echipa nationala.

Pentru echipa lui Dica vor debuta si noile achizitii, Budescu, Teixeira, Morais sau Larie, dar si mai multi dintre tinerii adusi de Becali la echipa in aceasta vara.

Ramane de vazut ce sistem va adopta Dica in acest amical, si probabil si in restul sezonului. Steaua a jucat 4-2-3-1 in ultimii 4 ani, insa Dica vorbea la un momentdat de o schimbare in 3-4-1-2, 3-4-2-1 sau un 4-3-3.

Dica isi permite astazi "luxul" de a juca fara jucator U21 in echipa, la fel cum va putea sa o faca si in cupele europene.

Echipa probabila in amicalul de azi:

Nita - Pleasca, Balasa, Larie, Morais - Pintilii, Popescu - Tanase, Budescu, Teixeira - Gnohere