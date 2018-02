Steaua, in lupta cu cifrele si istoria! BLESTEMUL pe care Dica trebuie sa-l rupa pentru a castiga titlul

Stelistii vor sa rupa blestemul si sa ia primul titlu de cand Liga a introdus play off-ul. CFR e favorita.

Cine a intrat prima in play off, a luat titlul. Asa s-a intamplat cu Astra si Viitorul. CFR incepe play off-ul pe primul loc. Are 2 puncte peste stelisti si 4 peste olteni.



"Ganditi-va ca totusi sunt 2 puncte diferenta, 2 puncte pe care le putem recupera intr un meci direct", a declarat Valeriu Argaseala. Liderul CFR nu vrea arbitri straini si nici meciuri pe zapada in play off.



"Daca fotbalul era un sport de iarna, urmaream meciuri de fotbal la olimpiada din Coreea de Sud", a declarat Iuliu Muresan.