Steaua IMPOSIBILA ii da emotii lui Reghecampf. Revolutia ANULATA: ce s-a intamplat cu Qarabag

Alibec a fost titular in primul test al Stelei din Antalya, dar lucrurile n-au aratat deloc bine in atac pentru echipa lui Reghecampf.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Chinul ofensiv a continuat dupa modelul 2016. Steaua, obosita dupa antrenamentele fizice dure din ultima saptamana, n-a parut capabila sa se bucure ca primeste in sfarsit mingea. Tot meciul, Steaua a avut doar doua suturi pe poarta, ambele trase de Boldrin! In primele 45 de minute, nimeni n-a nimerit cadrul.

William e singurul care a intrat in careu, insa n-a reusit sa-l puna in pericol pe portarul lui Qarabag, Mahammadaliyev, cu o reluare din 6 metri! Alibec a fost invizibil. Sungurul sau sut, reluare de la 25 de metri, a evitat poarta. Rezerva in noua viziune tactica a lui Reghe, Boldrin a adus prezenta Stelei in statistica jocului. Brazilianul a tras singurele doua suturi pe poarta intr-un meci total incomod la creatie.

Steaua a pierdut cu 2-0 singurul amical jucat in primul cantonament din Antalya, care se incheie azi.

Sursa grafic: Instat