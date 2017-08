Steaua il pierde pe Morutan: "Ne-am inteles cu un club din Liga Campionilor!"

Botosani e pe cale sa mai dea o lovitura, dupa vanzarea lui Golofca la Steaua.

Dupa negocieri lungi cu Becali, cei de la Botosani au decis sa-l vanda pe tanarul Olimpiu Morutan in strainatate. Finantatorul moldovenilor anunta ca a batut deja palma cu un club calificat in grupele Champions League, care va plati mai mult decat Becali.

"Discutiile cu Morutan sunt avansate cu un club european, care joaca in Liga Campionilor.

Au negociat cu noi, au negociat si cu jucatorul, dar le-am spus ca nu ne grabim, pentru ca el nu pleaca cel putin pana in iarna. Eu am o conventie cu respectivul club sa nu comentam si apoi am ramas cu un gust neplacut dupa ceea ce a fost cu FCSB. Suma de transfer e mai mare decat ce a oferit FCSB, procentul din transfer e exact ceea ce ne dorim noi si el va ramane pana termina liceul. in doua saptamani daca nu semnam inseamna ca e o problema", a declarat Iftime in ProSport.