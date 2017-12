Steaua i-a gasit inlocuitor lui Alibec, dar CFR a intrat pe fir! Dan Petrescu: "Sper ca pana la Anul Nou sa avem ceva surprize!"

Stelistii se lupta cu Dan Petrescu pentru titlu si pentru noul numar 10 al nationalei.

Grozav isi cauta echipa. Si nu doar el. Torje si-a anuntat impresarul ca nu vrea sa se intoarca in Romania.



Grozav il poate inlocui pe Alibec. Grozav si Torje pleaca de la Karabukspor. Turcii sunt aproape de faliment. Nu doar stelistii sunt interesati de cei doi jucatori ai nationalei.



"Sunt jucatori buni, de ce nu? Sper pana in Anul Nou sa avem ceva surprize sau cand plecam in cantonament sa avem 2-3 jucatori noi", a declarat Dan Petrescu.