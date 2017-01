Steaua i-a gasit inlocuitor lui Adi Popa daca pleaca in Grecia, pe 1 mil euro, la Panathinaikos

E diferenta ca de la cer la pamant intre cat cere Steaua si cat ofera Panathinaikos pentru Adi Popa.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Grecii il asteapta pana la vara ca sa-l ia gratis. Steaua l-a gasit pe noul Popa.



Adi Popa e cu Steaua in cantonamentul din Turcia. "Il dau acum pentru 1 milion de Euro" - spune Becali.

Panathinaikos nu ofera mai mult de 200 de mii de Euro. La vara il ia gratis.

"Pai nu pot sa-l tin. eu am vrut sa-i maresc salariul, 15-20 de mii am vrut sa-i dau si nu a vrut, a zis ca vrea sa plece liber", spune Becali.

Lupu si Sanmartean au jucat la Panathinaikos, echipa care de 7 ani alearga dupa titlu in Grecia.

"La calitatile pe care le are, eu cred ca nu-i va fi greu in campionatul Greciei", spune Lupu.



"Popa-dopulos" - il striga stelistii pe Adi Popa, care asteapta vara ca sa ajunga in Grecia.

"Cum Danut era la ei, e si Popa... Popa e si ala de la biserica, tot Popa"

Barbut de la Timisoara asteapta sa plece Popa ca sa vina la Steaua.